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11:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Несколько улиц Северного и Западного микрорайонов Ростова останутся без света

Как сообщает пресс-служба АО «Донэнерго», в течение недели с 9 утра до 5 вечера ростовчан ожидают очередные отключения электроэнергии.

Так, сегодня, 17 апреля, света не будет в Западном жилом массиве по ул. Ерёменко, 48, 50, 50/2, 50/3 и ул. Зорге, 37/1, 39, 39/1. Завтра, 18 апреля, — по ул. Зорге, 35, 37. В среду, 19 апреля, — по ул. Ерёменко, 56/1, 56/2, 56/3, 56/6.

В четверг, 20 апреля, электричество отключат в Северном жилом массиве по пр. Космонавтов, 17, 17/1, 17/3 и ул. Волкова, 5/6. В пятницу, 21 апреля, — по ул. Орбитальная, 12 и ул. Королева, 5/4.

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