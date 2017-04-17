Индия упростила визовый режим для молдаван

. Получив одобрение, иностранцы должны распечатать разрешение и предъявить его при прохождении пограничного контроля по прибытии в Индию. Этот механизм пользуется большой популярностью у иностранных туристов: с 2014 по 2016 год количество посетителей, въехавших в страну по электронной визе, выросло с 39 тысяч до миллиона.

С 1 апреля электронные визы могут получать граждане 161 стран, в том числе молдаване. Они выдаются с целью туризма и отдыха, посещения друзей или родственников, участия в деловых мероприятиях или краткосрочного обучения (например, занятий на курсах йоги), а также с медицинскими целями. По новым правилам электронная виза подразделяется в соответствии с планами поездки на три категории:

— туристическая виза (e-Tourist Visa);

— деловая виза (e — Business Visa);

— медицинская виза (е — Medical Visa).

Подавать заявление на электронную визу в Индию необходимо минимум за 4 дня до даты предполагаемой поездки. Срок въезда по электронной визе с 1 апреля увеличен с 30 до 120 дней, а срок пребывания в Индии по электронной визе — с 30 до 60 дней с момента прибытия в страну. Кроме того, появилась возможность запрашивать визы для многократного въезда в Индию.

Кратность электронной визы для туристических и деловых поездок тоже изменилась теперь виза может быть двукратной.

В случае с электронной медицинской визой теперь появилась возможность запрашивать трехкратную индийскую визу и продлить ее до 6 месяцев в случае, если компетентная государственная служба усмотрит необходимость в этом на основании предоставленных документов.

В экстренных случаях медицинская электронная виза может быть выдана в течение 48 часов. Визовый сбор за оформление электронной визы составляет 60 долларов и оплачивается при подаче заявления на официальном сайте.

С электронной визой можно въехать в Индию через 24 аэропорта (Ахмедабад, Амритсар, Багдогра, Бенгалуру, Каликут, Ченнаи, Чандигарх, Кочин, Коимбатур, Дели, Гая, Гоа, Гувахати, Хайдарабад, Джайпур, Калькутта, Пуна, Тиручирапалли, Тривандрум и Варанаси) и три морских порта — Кочин, Гоа и Мангалор. Кроме того, упрощенный порядок въезда будет действовать в портах Мумбаи и Ченнаи для туристов, прибывающих на круизных лайнерах. Покинуть страну можно через любой пограничный пункт на территории Индии.

Кроме того, Индия одобрила выдачу многократных туристических и деловых виз сроком на 5 лет для иностранных граждан. Более 90 дипмиссий Индии в разных странах, оснащенных специальными биометрическими сканерами, уже приступили к выдаче виз нового типа. В других представительствах, в том числе в посольстве Индии в Москве, нововведение появится, как только будет установлено необходимое оборудование.