Красноярск вошел в тройку самых благоустроенных городов России
Диплом будет представлен всему городскому сообществу.
Диплом будет представлен всему городскому сообществу.
По итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное городское поселение России», проведенного в 2015 году, Красноярск занял третье место, сообщает
14 апреля в Совете Федерации состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, на котором обсуждались вопросы благоустройства территорий населенных пунктов, вручены дипломы победителям.
В рамках селекторного совещания, 17 апреля, глава города Красноярска подчеркнул: «Третье место во Всероссийском конкурсе “Самое благоустроенное поселение России” по итогам 2015 года — это общая заслуга всех горожан, всех красноярцев. Мы вместе смогли реализовать целый ряд проектов по благоустройству, повышению комфорта, преображению городской среды в целом. И работа в этом направлении будет продолжаться».
Добавим, что по поручению главы города Красноярска Эдхама Акбулатова, диплом, подписанный председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, будет широко представлен всему городскому сообществу.