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10:56 (мск), источник: СуперОмск

Омичи заметили нефтяное пятно на Иртыше

Горожане в панике — в Омске по Иртышу ползет большое нефтяное пятно.

По словам очевидцев, к выбросу нефтепродуктов в воду может быть причастна ТЭЦ-5. По их словам, на предпритии произошел выброс креозота.

«Между тем, между Комсомольским и Юбилейным мостами плавает пятно нефтепродуктов. Увидел утром гуляя с собакой. Специальные ребята с уазиком и лодкой поставили боны и сыплют реагенты. Однако, по их словам, большая часть нефти ушла ночью в Иртыш. Выброс креозота с ТЭЦ-5, по их же словам. Отдыхающих на пляжах ниже по течению летом ждет бесплатный темный крем для искусственного загара, а также испорченная обувь», — сообщает очевидец на одном из городских интернет-форумов.

Отметим, что креозот не зря называют «каменноугольным маслом» — густая, смолянистая жидкость желтоватого оттенка крайне ядовита и в воде не растворяется. Гиперкератозы и бородавчатые разрастания, вызываемые креозотом, могут развиться в кожный рак, дающий метастазы в лимфатические узлы и отдалённые органы.

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