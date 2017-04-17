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11:07 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области получил медаль Суворова за службу в Дагестане

Ради армии Константин Ситников оставил вуз.

Источник: РИА "Воронеж"

Военком Аннинского района Юрий Потамошнев вручил медаль Суворова 23-летнему уроженцу Панинского района Константину Ситникову в актовом зале Панинской районной администрации в пятницу, 14 апреля. Ситников служил в танковых войсках в Дагестане с 2013 по 2014 год — восемь месяцев срочной службы и четыре месяца по контракту.

На вопрос журналиста РИА «Воронеж», за что наградили, Константин ответил просто — выполнял боевую задачу.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Константина Ситникова 25 декабря 2014 года за выполнение воинского долга в республике Дагестан. Почему награждение состоялось спустя три года, Константин не объяснил. Говорит, дал расписку о неразглашении — в 2014 году в Дагестане проходили контртеррористические операции, которые были закрыты для СМИ.

После окончания Панинской школы Константин поступил в педагогический университет, но взял академический отпуск и сам пришел в военкомат в 2013 году. Сейчас Ситников живет в Воронеже.

— Рада за Константина. Парень с детства рос смелым, не боялся высказывать свое мнение и всегда защищал тех, кто слабее, — рассказала жительница Панино Елена Гудкова.

Справка РИА «Воронеж»

Медаль Суворова — государственная награда Российской Федерации, учрежденная указом президента в 1994 году. Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ в боевых действиях на суше.

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