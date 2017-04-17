В Новосибирской области усилены противопаводковые мероприятия

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Спасатели в Новосибирской области усилили противопаводковые мероприятия из-за подъема уровня воды в малых реках Карасук, Иня и Бердь. Пять рабочих групп МЧС круглосуточно дежурят в районах с наибольшим риском подтопления населенных пунктов, сообщила пресс-служба регионального главка министерства.

«Спасательную группировку усилили в Мошковском районе на реке Иня, в Кочковском, Краснозерском и Карасукском районах на реке Карасук, а также в Маслянинском районе на реке Бердь. Жители всех домов, попадающих в зону возможного подтопления, оповещены и проинструктированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время выхода рек из берегов не наблюдается. Спасатели непрерывно проводят мониторинг паводковой обстановки и сопровождают ледоход. Значительный подъем воды фиксировался в реке Карсук вплоть до воскресения, в последние сутки суммарный приток воды уменьшился, не достигнув критических отметок. Однако, по прогнозам гидрологов, по малым рекам половодье достигнет пика с приходом устойчивого тепла.

За динамикой развития половодья пристально следят с временных и стационарных гидрологических постов, беспилотники проводят авиаразведку, также осуществляется водное и наземное патрулирование.