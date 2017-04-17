Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
8 любопытных фактов о яйцах
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
Трамп сравнил силы России и США
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
10Уйгурская проблема Китая
16Мир встретил Пасху
11:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске горожане пожаловались на «невидимый» светофор

Красный не отличить от зеленого. С неожиданной проблемой столкнулись жители Ленинского района. Рекламщики перегородили пешеходные переходы. Пройти можно, а вот разглядеть светофор — большая проблема.

Каждое утро — все бегут, бегут, бегут… только вот кому он там светит, недоумевает Ирина Ридель. Говорит, что каждый раз в эту викторину — угадай цвет — играют сотни людей. Проигравший рискует угодить под колеса.

Ирина Ридель, Жительница Ленинского района: «Приходится как-то выглядывать с коляской перемещаться из стороны в сторону чтобы убедиться что сигнал светофора соответствует тому, на который можно переходить. Ну, а дети конечно не смотрят и по инерции идут за взрослыми не всегда на зеленый сигнал светофора, а на красный и бегут дети, а школа вот рядом».

Сколько еще таких перекрестков, сколько еще случайно поставленных знаков, глядящих в никуда указателей… подсчитать трудно. как правило такую статистику ведут активные интернет пользователи. С пометкой — смех да и только.

Только вот добиться этого удается в крайних случаях. Как правило, чтобы снести высокодоходный рекламный щит без многотрудных согласований не обойтись.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пенсионерка упала со второго этажа вместе с балконом в Искитиме
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Оппозиция Турции оспорит результаты референдума
Пенс заявил, что терпению США в отношении КНДР пришел конец
СМИ узнали о готовящихся изменениях в ПДД для мотоциклистов
ОП намерена защитить музеи и театры от скандальных акций
Роспотребнадзор отметил спад потребления алкоголя и табака в РФ
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Как черный стал главным модным цветом К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь