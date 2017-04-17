В Новосибирске горожане пожаловались на «невидимый» светофор

Каждое утро — все бегут, бегут, бегут… только вот кому он там светит, недоумевает Ирина Ридель. Говорит, что каждый раз в эту викторину — угадай цвет — играют сотни людей. Проигравший рискует угодить под колеса.

Ирина Ридель, Жительница Ленинского района: «Приходится как-то выглядывать с коляской перемещаться из стороны в сторону чтобы убедиться что сигнал светофора соответствует тому, на который можно переходить. Ну, а дети конечно не смотрят и по инерции идут за взрослыми не всегда на зеленый сигнал светофора, а на красный и бегут дети, а школа вот рядом».

Сколько еще таких перекрестков, сколько еще случайно поставленных знаков, глядящих в никуда указателей… подсчитать трудно. как правило такую статистику ведут активные интернет пользователи. С пометкой — смех да и только.

Только вот добиться этого удается в крайних случаях. Как правило, чтобы снести высокодоходный рекламный щит без многотрудных согласований не обойтись.