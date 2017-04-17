Пермяк прокатился по Комсомольскому проспекту на зорбе
Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который передвигался по проезжей части в прозрачной сфере.
Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который передвигался по проезжей части в прозрачной сфере.
Пермяк прокатился по Комсомольскому проспекту на зорбе в субботу, 15 апреля. Видеозапись инцидента появилась в сети.
Камеры видеонаблюдения запечатлели любителя экстрима на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Пушкина. Неизвестный передвигался на зорбе прямо по проезжей части, чем шокировал автомобилистов и пешеходов.