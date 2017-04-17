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11:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Воду отключат на сутки в домах ряда улиц Ростова

Воду отключат на сутки в домах на нескольких улицах донской столицы.

Источник: Reuters

Согласно информации из официальных источников, с 9.00 19 апреля до 9.00 20 апреля будет прекращено водоснабжение в границах: ул. 3-я Круговая -пер. Жлобинский; ул. Портовая — ул. Батуринская; ул. Интернациональная — пер. Зеркальный; ул. Амбулаторная — ул. Днепростроевская.

Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах: пер. Зеркальный — ул. Малиновского; ул. Батуринская -ул. Набережная.

Причина неудобств — переврезка жилого комплекса на улице Магнитогорской, реконструкция водопровода на улице Батуринской и капремонт сети на улице Портовой.

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