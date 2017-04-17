Воду отключат на сутки в домах ряда улиц Ростова
Воду отключат на сутки в домах на нескольких улицах донской столицы.
Воду отключат на сутки в домах на нескольких улицах донской столицы.
Согласно информации из официальных источников, с 9.00 19 апреля до 9.00 20 апреля будет прекращено водоснабжение в границах: ул. 3-я Круговая -пер. Жлобинский; ул. Портовая — ул. Батуринская; ул. Интернациональная — пер. Зеркальный; ул. Амбулаторная — ул. Днепростроевская.
Подача воды с пониженным давлением будет осуществляться в границах: пер. Зеркальный — ул. Малиновского; ул. Батуринская -ул. Набережная.
Причина неудобств — переврезка жилого комплекса на улице Магнитогорской, реконструкция водопровода на улице Батуринской и капремонт сети на улице Портовой.