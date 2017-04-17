Автохама на «Лексусе» оштрафовали на 2 тысячи за езду по Михайловской набережной
40-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, рассказали в ГИБДД.
40-летний мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности, рассказали в ГИБДД.
Автохама на «Лексусе» оштрафовали на 2 тысячи за езду по Михайловской набережной, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
После появления информации об инциденте в СМИ сотрудники ведомства оперативно нашли невежливого водителя. Им оказался 40-летний новосибирец, который ранее уже привлекался к административной ответственности.
Свою вину в данном инциденте мужчина признал. Ему выписан штраф в 2 тысячи рублей.
Напомним, «Вести» рассказывали: зеленый «Лексус» с тюменскими номерами выехал на аллею Михайловской набережной. Возмущаясь и сигналя прохожим, водитель требовал уступить ему дорогу. Несколько раз чуть не задавил гуляющих.
Очевидцы предполагают — водитель автомобиля был пьян.