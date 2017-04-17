Автохама на «Лексусе» оштрафовали на 2 тысячи за езду по Михайловской набережной, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Хам на внедорожнике Lexus едва не задавил людей на набережной в Новосибирске

После появления информации об инциденте в СМИ сотрудники ведомства оперативно нашли невежливого водителя. Им оказался 40-летний новосибирец, который ранее уже привлекался к административной ответственности.

Свою вину в данном инциденте мужчина признал. Ему выписан штраф в 2 тысячи рублей.

Напомним, «Вести» рассказывали: зеленый «Лексус» с тюменскими номерами выехал на аллею Михайловской набережной. Возмущаясь и сигналя прохожим, водитель требовал уступить ему дорогу. Несколько раз чуть не задавил гуляющих.

Очевидцы предполагают — водитель автомобиля был пьян.