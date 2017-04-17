Мамонтенок Петя поехал с гастролями по НСО

Ордынский район стал первым, где будет работать передвижная выставка.

Как рассказала VN.ru заведующая филиалом Музея природы Вера Журавлева, мамонтенок Петя слишком ценный экспонат, чтобы путешествовать постоянно. Он будет периодически возвращаться в музей, где входит в постоянную экспозицию. Посетители любят с ним фотографироваться, разрешается даже гладить мамонтенка.

Пете семь лет, и он точная копия мамонтенка Димы, найденного в вечной мерзлоте под Магаданом. Дима хранится в Петербургском зоологическом музее. Шерсть Пети сделана из шерсти яка, самой близкой по составу к мамонту. Транспортировать просто — мамонтенка нужно укутать и положить в пакет.

Сотрудники музея рассказали, что основная цель передвижной выставки — популяризация палеонтологии, чтобы сибиряки понимали ценность археологических и палеонтологических находок. Так, как это произошло с Матильдой — скелет самки мамонта, чрезвычайно ценный экспонат, нашли школьники. «А ведь могли бы и мимо пройти, не обратить внимания на кости», — говорит Вера Журавлева.