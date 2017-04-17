Игры на краю. На детской площадке в Челябинске появились ямы глубиной 80 см
По словам жильцов, глубокие провалы грунта во дворе появились впервые.
По словам жильцов, глубокие провалы грунта во дворе появились впервые.
10 апреля на детской площадке у дома № 14 по улице 1-ой Пятилетки появилась яма диаметром около метра. Местные жители боятся, что в провал грунта могут упасть дети, а коммунальщики не торопятся засыпать его.
Корреспондент «АиФ-Челябинск» попытался разобраться в ситуации.
Глубокая проблема.
«Я живу в этом доме уже 35 лет, но такое вижу впервые. Сначала яма была огорожена сигнальной лентой, мы подумали: скоро всё исправят. Но в четверг яма была на месте и появилась новая. Я позвонила в управляющую компанию, там мне ответили, что ищут решение. Но к воскресенью ничего так и не сделали», — рассказала челябинка Олеся Ефимова.
Корреспондент «АиФ-Челябинск» побывал на проблемной детской площадке вечером 16 апреля и убедился, что глубина одного из провалов достигает 80 сантиметров — упасть туда и получить травмы может и взрослый человек.
«Во дворе гуляет очень много детей, мальчишки 9−10 лет бегают, им ведь всё интересно. И непонятно, что там внизу, в этих ямах. Посмотрите, они все на одной линии, одна рядом с детской горкой, вдруг всё это тоже провалится?», — добавляет Олеся Ефимова.
Реакция и щебень.
В управляющей компании ООО «ЖЭУ-11», которая обслуживает дом, корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказали, что ямы только что ликвидировали.
«Утром 17 апреля приехал “КамАЗ” с щебнем. Машина не смогла приблизиться к нужному месту, но работники носилками переместили щебень и засыпали ямы», — пояснила сотрудница УК Лилия Скутина.
На этот раз обошлось без беды — за неделю в провалы никто не упал. Однако до этого в Челябинске и области уже были зафиксированы последствия невнимательности коммунальных служб. После падения школьника в неприкрытый канализационный колодец в Ленинском районе южноуральской столицы обнаружили ещё 15 опасных мест. А ранее в Увельском районе прокуратура добилась административного наказания для коммунальной компании, которая не огородила глубокую траншею с водой, куда провалился первоклассник.