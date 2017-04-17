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11:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Игры на краю. На детской площадке в Челябинске появились ямы глубиной 80 см

По словам жильцов, глубокие провалы грунта во дворе появились впервые.

10 апреля на детской площадке у дома № 14 по улице 1-ой Пятилетки появилась яма диаметром около метра. Местные жители боятся, что в провал грунта могут упасть дети, а коммунальщики не торопятся засыпать его.

Корреспондент «АиФ-Челябинск» попытался разобраться в ситуации.

Глубокая проблема.

«Я живу в этом доме уже 35 лет, но такое вижу впервые. Сначала яма была огорожена сигнальной лентой, мы подумали: скоро всё исправят. Но в четверг яма была на месте и появилась новая. Я позвонила в управляющую компанию, там мне ответили, что ищут решение. Но к воскресенью ничего так и не сделали», — рассказала челябинка Олеся Ефимова.

Корреспондент «АиФ-Челябинск» побывал на проблемной детской площадке вечером 16 апреля и убедился, что глубина одного из провалов достигает 80 сантиметров — упасть туда и получить травмы может и взрослый человек.

«Во дворе гуляет очень много детей, мальчишки 9−10 лет бегают, им ведь всё интересно. И непонятно, что там внизу, в этих ямах. Посмотрите, они все на одной линии, одна рядом с детской горкой, вдруг всё это тоже провалится?», — добавляет Олеся Ефимова.

Реакция и щебень.

В управляющей компании ООО «ЖЭУ-11», которая обслуживает дом, корреспонденту «АиФ-Челябинск» рассказали, что ямы только что ликвидировали.

«Утром 17 апреля приехал “КамАЗ” с щебнем. Машина не смогла приблизиться к нужному месту, но работники носилками переместили щебень и засыпали ямы», — пояснила сотрудница УК Лилия Скутина.

На этот раз обошлось без беды — за неделю в провалы никто не упал. Однако до этого в Челябинске и области уже были зафиксированы последствия невнимательности коммунальных служб. После падения школьника в неприкрытый канализационный колодец в Ленинском районе южноуральской столицы обнаружили ещё 15 опасных мест. А ранее в Увельском районе прокуратура добилась административного наказания для коммунальной компании, которая не огородила глубокую траншею с водой, куда провалился первоклассник.

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