«Библионочь»: в Донской публичной библиотеке открыта запись на экскурсии
21 апреля в Донской публичной библиотеке проведут «Библионочь».
21 апреля в Донской публичной библиотеке проведут «Библионочь».
С 17 часов и до полуночи гости праздника смогут стать свидетелями необычных превращений и открытий. И это неудивительно, ведь тема праздничного вечера: «Новое прочтение: Ночь метаморфоз».
Посетителям помогут самостоятельно дешифровать литературный текст и провести этимологическое расследование. Кроме того, организаторы подготовили интересные лекции, книжное шоу, литературные викторины, конкурсы и квесты.
Также для всех желающих проведут три экскурсии: «Территория преображения» в центр консервации библиотечных фондов, Книгохранилище библиотеки, а также