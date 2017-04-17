«Библионочь»: в Донской публичной библиотеке открыта запись на экскурсии

С 17 часов и до полуночи гости праздника смогут стать свидетелями необычных превращений и открытий. И это неудивительно, ведь тема праздничного вечера: «Новое прочтение: Ночь метаморфоз».

Посетителям помогут самостоятельно дешифровать литературный текст и провести этимологическое расследование. Кроме того, организаторы подготовили интересные лекции, книжное шоу, литературные викторины, конкурсы и квесты.