Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
8 любопытных фактов о яйцах
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
«Последствия для США будут печальными»: эксперт о войне с КНДР
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
12:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

«Библионочь»: в Донской публичной библиотеке открыта запись на экскурсии

21 апреля в Донской публичной библиотеке проведут «Библионочь».

С 17 часов и до полуночи гости праздника смогут стать свидетелями необычных превращений и открытий. И это неудивительно, ведь тема праздничного вечера: «Новое прочтение: Ночь метаморфоз».

Посетителям помогут самостоятельно дешифровать литературный текст и провести этимологическое расследование. Кроме того, организаторы подготовили интересные лекции, книжное шоу, литературные викторины, конкурсы и квесты.

Также для всех желающих проведут три экскурсии: «Территория преображения» в центр консервации библиотечных фондов, Книгохранилище библиотеки, а также вело-экскурсию. Записаться можно уже с 16 апреля в отделе регистрации читателей, на первом этаже в фойе. А с 17 апреля все желающие смогут зарегистрироваться на сайте библиотеки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Путин принял отставку главы Свердловской области
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Экс-президенту Южной Кореи выдвинули официальные обвинения
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь