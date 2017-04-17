Новороссийские еноты заснули на опоре ЛЭП
В целях недопущения несчастных случаев, животных сняли со столба.
В целях недопущения несчастных случаев, животных сняли со столба.
Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В курортном городе два енота забрались на столб линии электропередачи.
Очевидно, животные решили погреться на солнце, но выбрали не совсем безопасное место.
На ул. Сокольского в Новороссийске развернулась целая спасательная операция.
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— Никто не знает, как еноты там оказались. С ними все в порядке.
После того, как енотов сняли со столба ЛЭП, их отпустили.