Новороссийские еноты заснули на опоре ЛЭП

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В курортном городе два енота забрались на столб линии электропередачи.

Очевидно, животные решили погреться на солнце, но выбрали не совсем безопасное место.

На ул. Сокольского в Новороссийске развернулась целая спасательная операция.

В пресс-службе администрации г. Новороссийска предполагают, что животные успели даже задремать:

— Никто не знает, как еноты там оказались. С ними все в порядке.

После того, как енотов сняли со столба ЛЭП, их отпустили.