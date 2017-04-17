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15:25 (мск), источник: Новая Кубань

Новороссийские еноты заснули на опоре ЛЭП

В целях недопущения несчастных случаев, животных сняли со столба.

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. В курортном городе два енота забрались на столб линии электропередачи.

Очевидно, животные решили погреться на солнце, но выбрали не совсем безопасное место.

На ул. Сокольского в Новороссийске развернулась целая спасательная операция.

В пресс-службе администрации г. Новороссийска предполагают, что животные успели даже задремать:

 — Никто не знает, как еноты там оказались. С ними все в порядке.

После того, как енотов сняли со столба ЛЭП, их отпустили.

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