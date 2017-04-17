В Нижнем Новгороде 17 апреля отключены шесть светофоров
Центр организации дорожного движения в Нижнем Новгороде информирует об отключении светофоров.
Центр организации дорожного движения в Нижнем Новгороде информирует об отключении светофоров.
Шесть светофоров будут временно отключены в Нижнем Новгороде 17 апреля, сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.
Светофоры на Мещерском бульваре — АЗС и проспекте Гагарина — Ольгино находятся на техобслуживании. С 9 до 17 часов отключены светофоры на перекрестках улиц Тимирязева — Пушкина, Литвинова — Даля и Тимирязева — Кулибина. Светофор на перекрестке Бусыгина — Газовская будет отключен с 13 до 17 часов.