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11:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде 17 апреля отключены шесть светофоров

Центр организации дорожного движения в Нижнем Новгороде информирует об отключении светофоров.

Источник: Аргументы и факты

Шесть светофоров будут временно отключены в Нижнем Новгороде 17 апреля, сообщается на сайте городского центра организации дорожного движения.

Светофоры на Мещерском бульваре — АЗС и проспекте Гагарина — Ольгино находятся на техобслуживании. С 9 до 17 часов отключены светофоры на перекрестках улиц Тимирязева — Пушкина, Литвинова — Даля и Тимирязева — Кулибина. Светофор на перекрестке Бусыгина — Газовская будет отключен с 13 до 17 часов.

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