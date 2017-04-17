Один раненный при взрыве в Петербурге остается в крайне тяжелом состоянии

«По состоянию на 7.00 17 апреля из тяжелой группы в крайне тяжелую был переведен один пострадавший. В стационарах остается 38 человек», — написала она в своем микроблоге в Twitter.
Митянина также сообщила, что на утро понедельника в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом — один, в состоянии средней тяжести — три человека, в удовлетворительном — 33 пострадавших.
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15 человек, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.