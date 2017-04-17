Один раненный при взрыве в Петербурге остается в крайне тяжелом состоянии

«По состоянию на 7.00 17 апреля из тяжелой группы в крайне тяжелую был переведен один пострадавший. В стационарах остается 38 человек», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Митянина также сообщила, что на утро понедельника в крайне тяжелом состоянии находится один пострадавший, в тяжелом — один, в состоянии средней тяжести — три человека, в удовлетворительном — 33 пострадавших.