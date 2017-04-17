Приставы арестовали Jaguar и элитную квартиру бизнесмена из Челябинска за 18-миллионные долги
Мужчина задолжал физическому лицу, с которым
Мужчина задолжал физическому лицу, с которым
В Челябинске приставы арестовали Jaguar и элитную квартиру предпринимателя — мужчина задолжал физическому лицу, с которым
Исполнительное производство было возбуждено в январе 2017 года. Арестованы две квартиры должника, в том числе двухуровневая в центре города, доля в третьей квартире, а также автомобиль Jaguar. Когда встал вопрос об изъятии машины, иномарку пытался спасти не должник, а неизвестные мужчина и женщина, представившиеся новыми владельцами автомобиля. Никаких документов, подтверждающих личности и отношение к авто, они не представили.
«Сначала парочка села в автомобиль и хотела уехать, однако приставы предупредили, что их задержат на ближайшем посту ГИБДД. Тогда мужчина попытался “договориться” с приставом, в это время женщина пересела на водительское место и решила сбежать, но ее остановил другой сотрудник УФФСП», — рассказали в ведомстве. Машина была арестована и помещена на стоянку