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11:41 (мск), источник: dostup1.ru

Приставы арестовали Jaguar и элитную квартиру бизнесмена из Челябинска за 18-миллионные долги

Мужчина задолжал физическому лицу, с которым когда-то у него был общий бизнес.

В Челябинске приставы арестовали Jaguar и элитную квартиру предпринимателя — мужчина задолжал физическому лицу, с которым когда-то вел общий бизнес, 18 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Исполнительное производство было возбуждено в январе 2017 года. Арестованы две квартиры должника, в том числе двухуровневая в центре города, доля в третьей квартире, а также автомобиль Jaguar. Когда встал вопрос об изъятии машины, иномарку пытался спасти не должник, а неизвестные мужчина и женщина, представившиеся новыми владельцами автомобиля. Никаких документов, подтверждающих личности и отношение к авто, они не представили.

«Сначала парочка села в автомобиль и хотела уехать, однако приставы предупредили, что их задержат на ближайшем посту ГИБДД. Тогда мужчина попытался “договориться” с приставом, в это время женщина пересела на водительское место и решила сбежать, но ее остановил другой сотрудник УФФСП», — рассказали в ведомстве. Машина была арестована и помещена на стоянку фирмы-реализатора.

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