Приставы арестовали Jaguar и элитную квартиру бизнесмена из Челябинска за 18-миллионные долги

В Челябинске приставы арестовали Jaguar и элитную квартиру предпринимателя — мужчина задолжал физическому лицу, с которым когда-то вел общий бизнес, 18 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

Исполнительное производство было возбуждено в январе 2017 года. Арестованы две квартиры должника, в том числе двухуровневая в центре города, доля в третьей квартире, а также автомобиль Jaguar. Когда встал вопрос об изъятии машины, иномарку пытался спасти не должник, а неизвестные мужчина и женщина, представившиеся новыми владельцами автомобиля. Никаких документов, подтверждающих личности и отношение к авто, они не представили.