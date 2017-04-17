В сельской школе Омской области суд запретил доступ в кабинет математики

Любинский районный суд на 14 суток приостановил деятельность кабинета математики в одной из средних школ рабочего посёлка Любинский. В кабинете «царицы наук» царила антисанитария.

Во время проверки специалисты Роспотребнадзора выяснили, что класс не соответствует гигиненическим требованиям. На стенах, потолке и оконных откосах потемнела побелка, появились следы сырости, проросла плесень. Кровля протекла, оставив на потолке мокрые пятна. Поверхность пола деформировалась из-за временного ремонта: проблемные участки на скорую руку залили бетоном.

Как сообщает Любинский райсуд, представитель учебного заведения на заседании оправдывался. Утверждал, что к началу учебного года кабинет приняли без замечаний. На каникулах в классе ещё раз белили стены с потолком и чинили пол. Обстановка, которую застал Роспотребнадзор, сложилась уже после ремонта. По словам сотрудника школы, ремонт оказался таким недолговечным, поскольку не хватило финансирования, чтобы сделать его качественно.