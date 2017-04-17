В сельской школе Омской области суд запретил доступ в кабинет математики
Детям и педагогам опасно находиться в классе, где течёт с потолка, заплесневели стены, а пол приобрёл странную форму.
Детям и педагогам опасно находиться в классе, где течёт с потолка, заплесневели стены, а пол приобрёл странную форму.
Любинский районный суд на 14 суток приостановил деятельность кабинета математики в одной из средних школ рабочего посёлка Любинский. В кабинете «царицы наук» царила антисанитария.
Во время проверки специалисты Роспотребнадзора выяснили, что класс не соответствует гигиненическим требованиям. На стенах, потолке и оконных откосах потемнела побелка, появились следы сырости, проросла плесень. Кровля протекла, оставив на потолке мокрые пятна. Поверхность пола деформировалась
Как сообщает Любинский райсуд, представитель учебного заведения на заседании оправдывался. Утверждал, что к началу учебного года кабинет приняли без замечаний. На каникулах в классе ещё раз белили стены с потолком и чинили пол. Обстановка, которую застал Роспотребнадзор, сложилась уже после ремонта. По словам сотрудника школы, ремонт оказался таким недолговечным, поскольку не хватило финансирования, чтобы сделать его качественно.
Несмотря на эти аргументы, суд всё равно признал руководство школы виновным в административном правонарушении — нарушении