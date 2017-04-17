Житель Башкирии получил через интернет вместо планшета барана

Он рассказал, что заказал планшет для своего автомобиля стоимостью четыре тысячи рублей, а получил статуэтку.

По словам заявителя, он нашел в интернете сайт, где продавалась качественная и недорогая электроника. Мужчина оформил заявку и стал ждать. Позже с ним связался представитель интернет-магазина и уточнил детали. Продавец пообещал, что товар будет доставлен из Санкт-Петербурга через несколько дней.

Вскоре покупателю пришло уведомление, что посылка доставлена. Он оплатил заказ на почте и вскрыл коробку, где вместо планшета оказался пластмассовый баран. Мужчина обратился в полицию.