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11:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Башкирии получил через интернет вместо планшета барана

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Житель Башкортостана заказал через интернет планшет, а получил пластмассового барана. На днях в Управление МВД России по Стерлитамаку обратился с заявлением 40-летний местный житель.

Он рассказал, что заказал планшет для своего автомобиля стоимостью четыре тысячи рублей, а получил статуэтку.

По словам заявителя, он нашел в интернете сайт, где продавалась качественная и недорогая электроника. Мужчина оформил заявку и стал ждать. Позже с ним связался представитель интернет-магазина и уточнил детали. Продавец пообещал, что товар будет доставлен из Санкт-Петербурга через несколько дней.

Вскоре покупателю пришло уведомление, что посылка доставлена. Он оплатил заказ на почте и вскрыл коробку, где вместо планшета оказался пластмассовый баран. Мужчина обратился в полицию.

«Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

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