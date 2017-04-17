Сколько дней отдыха ждут ростовчан на майские праздники?
Одиннадцать дней вместе со всеми россиянами будут отдыхать жители Ростовской области в начале мая.
Одиннадцать дней вместе со всеми россиянами будут отдыхать жители Ростовской области в начале мая.
Три дня отдыха на Первомай, а потом четыре — на День Победы, выпадает в 2017 году.
1 мая россияне традиционно отмечают Праздник Весны и Труда, он же — День международной солидарности трудящихся.
Так как праздничный день 1 Мая приходится по календарю на понедельник, отмечать его будем три дня подряд — начиная с субботы 29 апреля.
9 мая в нашей стране — торжества по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Второй
Кроме майских праздников, в этом месяце ещё три субботы и три воскресенья. В целом, для тех, кто работает по традиционному графику, в мае 2017 года будет одиннадцать выходных дней.