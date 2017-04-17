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13:21 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сколько дней отдыха ждут ростовчан на майские праздники?

Одиннадцать дней вместе со всеми россиянами будут отдыхать жители Ростовской области в начале мая.

Три дня отдыха на Первомай, а потом четыре — на День Победы, выпадает в 2017 году.

1 мая россияне традиционно отмечают Праздник Весны и Труда, он же — День международной солидарности трудящихся.

Так как праздничный день 1 Мая приходится по календарю на понедельник, отмечать его будем три дня подряд — начиная с субботы 29 апреля.

9 мая в нашей стране — торжества по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Второй уик-энд, связанный с этим праздником, начнётся в субботу, 6 мая. Продлится он четыре дня подряд: День Победы выпадает на вторник, а понедельник 8 мая становится нерабочим, благодаря переносу выходного дня с 7 января.

Кроме майских праздников, в этом месяце ещё три субботы и три воскресенья. В целом, для тех, кто работает по традиционному графику, в мае 2017 года будет одиннадцать выходных дней.

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