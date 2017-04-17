Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
СМИ: по делу о покушении на Кадырова заочно арестован политик
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
16Мир встретил Пасху
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
11:51 (мск), источник: Моя Планета

Палеонтологи узнали, от какой боли страдали мамонты

Ученые Томского государственного университета выяснили, что мамонты страдали теми же серьезными заболеваниями скелетной системы, что и люди.

Источник: AP 2017

Палеонтолог Сергей Лещинский изучил коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны — Берелех. Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека, приводит данные Томского государственного университета «Российская газета».

Среди болезней есть две патологии, которые у древних животных никто в мире еще не выявлял.

Читайте также
Ученые выяснили, как выглядел древнейший родич динозавров

«Одно из заболеваний у врачей называется “суставная мышь”, или “рисовое зерно”. Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, — говорит Сергей Лещинский. — Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьезном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении».

Другая аномалия, впервые описанная у мамонтов, — незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Впрочем, чаще всего у древних животных встречаются признаки суставных деструкций, остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, остеолиз, ложные суставы и другие заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ из-за недостатка или избытка жизненно важных макро- и микроэлементов.

Суставные поверхности костей мамонтов размягчены и искривлены, а порой просто изуродованы недугом.

По мнению экспертов, из-за деформации костей гигантские млекопитающие получали серьезные травмы даже из-за незначительных нагрузок.

Ослабленные животные не могли добывать себе пищу и становились легкой добычей для хищников и человека.

Результаты исследований подтверждают гипотезу палеонтологов ТГУ о том, что мамонты исчезли с планеты из-за нарушения обмена веществ. Причиной их массового вымирания стал геохимический стресс. Судя по всему, минеральное голодание спровоцировали кардинальные экологические изменения, связанные с неотектоническими процессами и увлажнением климата.

Ученые утверждают, что мамонты пытались восполнить дефицит жизненно необходимых химических элементов. Они ели глину на берегах водоемов, в обнажениях оползней или в так называемых грязевых ваннах. Однако природа оказалась сильнее гигантских животных, и мамонты исчезли с лица Земли.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Путин принял отставку главы Свердловской области
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Экс-президенту Южной Кореи выдвинули официальные обвинения
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
ПДД хотят изменить для удобства мотоциклистов Байкеры могут получить дополнительные преимущества на дороге перед автомобилистами
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь