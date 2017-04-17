Палеонтологи узнали, от какой боли страдали мамонты
Ученые Томского государственного университета выяснили, что мамонты страдали теми же серьезными заболеваниями скелетной системы, что и люди.
Ученые Томского государственного университета выяснили, что мамонты страдали теми же серьезными заболеваниями скелетной системы, что и люди.
Палеонтолог Сергей Лещинский изучил коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны — Берелех. Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека, приводит данные Томского государственного университета «Российская газета».
Среди болезней есть две патологии, которые у древних животных никто в мире еще не выявлял.
«Одно из заболеваний у врачей называется “суставная мышь”, или “рисовое зерно”. Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, — говорит Сергей Лещинский. — Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьезном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении».
Другая аномалия, впервые описанная у мамонтов, — незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Впрочем, чаще всего у древних животных встречаются признаки суставных деструкций, остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, остеолиз, ложные суставы и другие заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ
Суставные поверхности костей мамонтов размягчены и искривлены, а порой просто изуродованы недугом.
Ослабленные животные не могли добывать себе пищу и становились легкой добычей для хищников и человека.
Результаты исследований подтверждают гипотезу палеонтологов ТГУ о том, что мамонты исчезли с планеты
Ученые утверждают, что мамонты пытались восполнить дефицит жизненно необходимых химических элементов. Они ели глину на берегах водоемов, в обнажениях оползней или в так называемых грязевых ваннах. Однако природа оказалась сильнее гигантских животных, и мамонты исчезли с лица Земли.