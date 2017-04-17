Палеонтологи узнали, от какой боли страдали мамонты

Источник: AP 2017

Палеонтолог Сергей Лещинский изучил коллекцию останков якутских мамонтов, собранную на одном из самых крупных в мире местонахождений мамонтовой фауны — Берелех. Исследование показало, что почти половина костей древних млекопитающих имеет признаки серьезных патологий, типичных и для скелетной системы человека, приводит данные Томского государственного университета «Российская газета». Среди болезней есть две патологии, которые у древних животных никто в мире еще не выявлял.

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«Одно из заболеваний у врачей называется “суставная мышь”, или “рисовое зерно”. Это свободно расположенный в полости сустава фрагмент отделившейся костной или хрящевой ткани, — говорит Сергей Лещинский. — Довольно часто эта патология отмечается у людей. При попадании такого кусочка в суставную полость возникает сильнейшая боль. Это свидетельствует о серьезном заболевании, например, некрозе субхондральной кости. Животное с таким недугом было ограничено в движении». Другая аномалия, впервые описанная у мамонтов, — незамкнутость поперечных отверстий шейных позвонков. Впрочем, чаще всего у древних животных встречаются признаки суставных деструкций, остеопороз, остеофиброз, остеомаляция, остеолиз, ложные суставы и другие заболевания, вызванные нарушениями обмена веществ из-за недостатка или избытка жизненно важных макро- и микроэлементов. Суставные поверхности костей мамонтов размягчены и искривлены, а порой просто изуродованы недугом.

По мнению экспертов, из-за деформации костей гигантские млекопитающие получали серьезные травмы даже из-за незначительных нагрузок.