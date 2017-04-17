Три региона Дальнего Востока остались без интернета

Часть абонентов в Хабаровском крае, Магаданской области и на Сахалине лишились доступа в интернет из-за аварии. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе «Ростелекома».

Авария произошла утром 17 апреля из-за обрыва магистрального кабеля на участке Селихино — Ягодное в Хабаровском крае. Причину аварии «Ростелеком» не сообщает.

У абонентов отсутствует интернет, в том числе на мобильных телефонах, нарушено вещание интерактивного телевидения, не работают банкоматы. Уточнить количество людей, оставшихся без интернета в компании затруднились. Специалисты начали восстанавливать линию.