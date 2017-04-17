В Уфе восемь семей вынуждены жить в опасном доме без водоснабжения и канализации

Выяснилось, что деревянное здание было построено 60 лет назад. В доме нет системы водоснабжения и канализации, прогнила крыша и покосились стены.

В пресс-службе Прокуратуры РБ сообщили, что несмотря на заявления местных жителей, а также явные признаки аварийности здания, межведомственная комиссия при администрации Уфы не проверила дом на пригодность для проживания. Из-за такого бездействия восемь семей, в том числе шесть детей и три пенсионера, вынуждены проживать в опасных для жизни и здоровья условиях.

Чтобы пресечь угрозу жизни и здоровью граждан, прокурор района обратился в суд. Он потребовал признать бездействия чиновников незаконными и обязать их надлежащим образом рассмотреть вопрос об аварийности здания и расселении его жителей.

Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их. Фактическое восстановление жилищных прав заявителей находится на контроле, заявили в надзорном ведомстве.