К следующей зиме планируют привить от гриппа не менее 40% крымчан

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская.

«Эпидемический сезон 2016−2017 годов закончился, и мы с марта начали подготовку к эпидемическому сезону 2017−2018 годов. Идет планирование, не только в целом по регионам, но и по контингенту, подлежащему иммунизации. Это будет (вакцинировано — ред.) не менее 40% от численности населения. Для крымчан и жителей Севастополя вакцины будут абсолютно бесплатны, любой желающий может привиться», — рассказала Пеньковская.

При этом она отметила положительный эффект от минувшей вакцинальной кампании. Тогда против гриппа привили 35% крымчан, что, по словам главного санврача, существенно улучшило эпидемситуацию в регионе.

«Практически 35% полуострова было привито против гриппа, что сыграло роль в уровне заболеваемости и отразилось на эпидемситуации в целом. То есть, если спрогнозировать ситуацию в развитии в другой модели, когда иммунизация проводилась бы в единичных случаях, 10−15 тысяч от общей численности населения субъекта, то эпидемическая ситуация могла быть кардинально другой. Уверена, что цифры заболеваемости и летальности были бы совсем другие», — подчеркнула она.

Ранее Пеньковская сообщила, что в 2016 году в Республике Крым было привито более 670 тыс человек, в Севастополе — свыше 134 тыс граждан.