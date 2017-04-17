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12:40 (мск), источник: НИА Самара

В Самару привезли Благодатный огонь из Иерусалима

Все желающие могли взять от святого пламени и забрать огонь с собой в лампадке.

Ранним утром в воскресенье 16 апреля в Самару из Иерусалима доставили Благодатный огонь. Специальным авиарейсом огонь был доставлен в Москву — из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Затем делегация от Самарской области в лице вице-губернатора Александра Фетисова и депутата Совета Кировского района Александра Лашкина привезли огонь в Самару.

В международном аэропорту Курумоч делегацию встречали представители Самарской епархии, журналисты и жители губернии.

После этого Благодатный огонь отвезли в Самару в Покровский кафедральный собор, где передали его митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию, который вел в соборе божественную литургию. После Пасхального богослужения все прихожане смогли унести с собой частицу Благодатного огня.

Напомним, что представители Самарской области Александр Фетисов и Александр Лашкин отправились за огнем по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия. Наши представители вошли в состав делегации Фонда Андрея Первозванного, который с 2003 года привозит.

Благодатный огонь в Россию в рамках программы «Просите мира Иерусалиму». Традиционно в состав делегации Фонда Андрея Первозванного вошли общественные и государственные деятели, священнослужители, деятели культуры, журналисты и бизнесмены.

15 апреля, в Великую Субботу, члены делегации стали участниками литании Благодатного огня в Храме Воскресения Христова. Затем Благодатный огонь был доставлен в Москву к началу Пасхального Патриаршего Богослужения в Храме Христа Спасителя и передан Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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