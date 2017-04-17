350 тонн рыбы добудут на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах

Нижний Новгород, 17 апреля — АиФ-НН. Более 350 тонн рыбы планируется добыть на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах в 2017 году, сообщает комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области.

Прогнозируемый улов в Чебоксарском водохранилище составит более 233 тонн, в Горьковском водохранилище — свыше 122 тонн.

Напомним, что любительская ловля рыбы всеми орудиями лова запрещена в Нижегородской области с 15 апреля. Весенний период нереста начинается в регионе с 15 апреля и продлится до 15 июня.