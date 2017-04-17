350 тонн рыбы добудут на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах
Специалисты составили прогноз по промышленному вылову рыбы в регионе.
Специалисты составили прогноз по промышленному вылову рыбы в регионе.
Нижний Новгород, 17 апреля —
Прогнозируемый улов в Чебоксарском водохранилище составит более 233 тонн, в Горьковском водохранилище — свыше 122 тонн.
Напомним, что любительская ловля рыбы всеми орудиями лова запрещена в Нижегородской области с 15 апреля. Весенний период нереста начинается в регионе с 15 апреля и продлится до 15 июня.