Полиция усилила патрулирование близ кладбищ и культовых сооружений
Как сообщает Министерство внутренних дел, в выходные и праздничные дни основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.
Как сообщает Министерство внутренних дел, в выходные и праздничные дни основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.
КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни, связанные с Пасхальными праздниками, личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщает
«Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, на территориях
Также, полиция проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, и призвала граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что на Пасху в Николаеве произошла массовая драка. В результате инцидента никто не пострадал.