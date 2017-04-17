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12:27 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция усилила патрулирование близ кладбищ и культовых сооружений

Как сообщает Министерство внутренних дел, в выходные и праздничные дни основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Для обеспечения безопасности граждан в выходные дни, связанные с Пасхальными праздниками, личный состав Национальной полиции Украины продолжает работать в усиленном режиме для обеспечения общественной безопасности и порядка, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Основное внимание уделено местам массового отдыха граждан в лесопарковых зонах и вблизи водоемов. Кроме того, на территориях Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областей, где проходят поминальные дни, усилено патрулирование вблизи кладбищ и культовых сооружений», — говорится в сообщении.

Также, полиция проводит профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, и призвала граждан не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что на Пасху в Николаеве произошла массовая драка. В результате инцидента никто не пострадал.

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