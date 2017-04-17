В День Победы проезд для ветеранов в Екатеринбурге будет бесплатным

Соответствующее решение принял глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Предписание провести соответствующий инструктаж кондукторского состава уже получили руководители всех муниципальных транспортных предприятий.

Бесплатный проезд 9 Мая будет действовать во всех видах общественного транспорта, в том числе в автобусах коммерческих перевозчиков. Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, ветеранам необходимо кондуктору или дежурному метро свое удостоверение.

Ранее координатор движения «Бессмертный полк» в Свердловской области Валерий Басай заявил, что в акции примут участие не менее 132 тысяч свердловчан, около 50 тысяч пройдут в колонне в Екатеринбурге.

Как писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в военном параде Победы 9 Мая примут участие комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».