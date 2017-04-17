Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
В Москве проведут эксперимент с двойной стоп-линией на дорогах
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:09 (мск), источник: УралПолит.ру

В День Победы проезд для ветеранов в Екатеринбурге будет бесплатным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в День Победы будет бесплатным проезд для ветеранов, сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующее решение принял глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Предписание провести соответствующий инструктаж кондукторского состава уже получили руководители всех муниципальных транспортных предприятий.

Бесплатный проезд 9 Мая будет действовать во всех видах общественного транспорта, в том числе в автобусах коммерческих перевозчиков. Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, ветеранам необходимо кондуктору или дежурному метро свое удостоверение.

Ранее координатор движения «Бессмертный полк» в Свердловской области Валерий Басай заявил, что в акции примут участие не менее 132 тысяч свердловчан, около 50 тысяч пройдут в колонне в Екатеринбурге.

Как писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в военном параде Победы 9 Мая примут участие комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Водители-новички стали виновниками двух аварий в Свердловской области
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Школьников будут учить основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь