В День Победы проезд для ветеранов в Екатеринбурге будет бесплатным
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в День Победы будет бесплатным проезд для ветеранов, сообщает
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге в День Победы будет бесплатным проезд для ветеранов, сообщает
Соответствующее решение принял глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Предписание провести соответствующий инструктаж кондукторского состава уже получили руководители всех муниципальных транспортных предприятий.
Бесплатный проезд 9 Мая будет действовать во всех видах общественного транспорта, в том числе в автобусах коммерческих перевозчиков. Для того, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, ветеранам необходимо кондуктору или дежурному метро свое удостоверение.
Ранее координатор движения «Бессмертный полк» в Свердловской области Валерий Басай заявил, что в акции примут участие не менее 132 тысяч свердловчан, около 50 тысяч пройдут в колонне в Екатеринбурге.
Как писал «УралПолит.Ru», в Екатеринбурге в военном параде Победы 9 Мая примут участие комплексы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1».