В Свердловской области могут ввести штрафы для любителей подледной рыбалки

Областное МЧС выступило с инициативой внести соответствующие поправки в законодательство свердловской области о штрафных санкциях для любителей подледной рыбалки. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, 17 апреля, начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального МЧС Алексей Пшеницын, передает корреспондент «АиФ-Урал».

Изменения в законодательстве.

Ведомство выступило с инициативой решить проблему с тонущими на водоемах Свердловской области рыбаками на законодательном уровне. Речь идет о поправках в постановления правительства Свердловской области № 613 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах» и № 913 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах», а также внесении изменений в региональный закон № 52 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».

«Это определенные предложения, которые хотя бы по возможности могут повлиять через карман на непослушных людей, которые не верят в то, что им говорится и о чем их предупреждают, — заявил корреспонденту “АиФ-Урал” Алексей Пшеницын. — Эти люди даже не представляют, как огромные средства тратятся на спасательные мероприятия: спецтехнику, плавсредства и водолазные службы. Это большие финансовые расходы, которые ложатся на областной и федеральный бюджеты. Сами же виновники никакой ответственности не несут. Порой случается — человека достали из воды, а он продолжать рыбачить».

Штрафы для рыбаков — опыт регионов.

По словам Пшеницына, в некоторых регионах страны уже введена такая практика. Например, в Челябинской области запрещен выезд на лед техники. Это закреплено в законодательство и карается штрафом. Или в Краснодарском крае, где на местном уровне работают соответствующие постановления, предполагающие штрафы для физических и юридических лиц.

«Мы предполагаем, что штрафы для физлиц в нашем регионе могут составлять от 1 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — десятки тысяч рублей», — отметил Пшеницын.

Опасные водоемы в области.

Стоит отметить, в этом году произошло уже три серьезных происшествия, связанных с рыбаками. В начале марта этого года МЧС вызволило с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище более 170 рыбаков. В этом же месяце на Рефтинском водохранилище утонул рыбак. В минувшее воскресенье на озере Исетском под Среднеуральском утонуло два рыбака. Сейчас спасатели организовали поиски их тел.

В прошлом году за аналогичный период в Свердловской области утонуло 5 человек. В МЧС отмечают, что в основном всплеск смертности попадает на закрытые водоемы Свердловской области, территориально находящиеся с ТЭЦ и атомной электростанцией. Это три водоема, где как раз и произошли трагические события: Белоярское водохранилище (БАЭС), Рефтинское водохранилище (Рефтинская ГРЭС), Верхне-Тагильский пруд (Верхнетагильская ГРЭС) и озеро Исетское вблизи Среднеуральской ГРЭС.

В прошлом году в Свердловской области утонуло 105 человек с учетом купального сезона.