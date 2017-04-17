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16:17 (мск), источник: ИА REGNUM

В преддверии Дня Победы в Ростовской области откроют Аллею героев

В Ростовской области в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет заложена Аллея героев.

Братская могила появится недалеко от будущего музея на Самбекских высотах. Как сообщили ИА REGNUM в поисковой организации «Миус-фронт», в этот день под оружейные залпы в последний путь проводят красноармейцев, павших на Миус-фронте.

«Поисковики, участники молодежных отрядов и объединений проводят на Самбекском мемориале подготовительные работы: убирают прилегающую территорию, размечают дорожки, площадки для захоронений. Траурная церемония перезахоронения останков бойцов, найденных на Миусских рубежах в 2016—2017 годах, состоится 29 апреля. Имена и фамилии солдат будут высечены на мраморных плитах Аллеи героев», — отметили в поисковом отряде.

Напомним, Аллея героев появится на территории музея, который будет создан по аналогии с музеем на Поклонной горе. В этом году планируется приступить к строительству хранилища. Проект разработан компанией «Южтрубопроводстрой» только в 2016 году при том, что сам музей в Неклиновском районе уже должен был появиться.

Музей будет создан, в том числе, на пожертвования. Здесь будут размещены экспонаты, найденные на полях сражений. Объект планируется завершить к 75-летию Великой Победы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поисковики Ростовской области продолжают изучать территории, на которых в годы Великой Отечественной войны с армией гитлеровцев сражались деды и прадеды. Так, недавно была найдена братская могила защитников Ростова-на-Дону. Вместе с останками солдат подняты сохранившиеся медальоны и личные вещи, благодаря которым будут установлены имена героев. Сейчас ведётся работа над расшифровкой записей. Известно, что погибли бойцы в октябре 1941-го.

В Ростовской области на подготовку к Дню Победы выделено около 15 млн рублей. На эти средства будут проведены уроки мужества, встречи с фронтовиками. Кроме того, ветераны получат единовременную материальную помощь. Также состоятся традиционные акции «Бессмертный полк», автопробег «Память поколений», а непосредственно 9 мая на Театральной площади состоится военный парад.

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