19 апреля в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий
(Город Казань KZN.RU, 17 апреля). 19 апреля в Советском районе Казани состоится
(Город Казань KZN.RU, 17 апреля). 19 апреля в Советском районе Казани состоится
В мероприятии примут участие представители трех предприятий: ООО «Казанский ипподром», АО «КазХимНИИ», Отдел Военного комиссариата Республики Татарстан города Казани по Советскому району. Посетителям предложат следующие вакансии: начальник юридического отдела, научный сотрудник (в области химии), инженер ОТК, специалист по работе с торговыми площадками, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, водитель БМП, пулеметчик и другие.