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16:13 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

19 апреля в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий

(Город Казань KZN.RU, 17 апреля). 19 апреля в Советском районе Казани состоится мини-ярмарка вакансий. Соискатели приглашаются в Центр занятости населения (ул. Журналистов, 13).

Источник: Город Казань.KZN.RU

В мероприятии примут участие представители трех предприятий: ООО «Казанский ипподром», АО «КазХимНИИ», Отдел Военного комиссариата Республики Татарстан города Казани по Советскому району. Посетителям предложат следующие вакансии: начальник юридического отдела, научный сотрудник (в области химии), инженер ОТК, специалист по работе с торговыми площадками, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, водитель БМП, пулеметчик и другие.

Мини-ярмарка будет работать с 9.00 до 12.00. Вход и все услуги для посетителей бесплатные, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

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