19 апреля в Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий

В мероприятии примут участие представители трех предприятий: ООО «Казанский ипподром», АО «КазХимНИИ», Отдел Военного комиссариата Республики Татарстан города Казани по Советскому району. Посетителям предложат следующие вакансии: начальник юридического отдела, научный сотрудник (в области химии), инженер ОТК, специалист по работе с торговыми площадками, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, водитель БМП, пулеметчик и другие.

Мини-ярмарка будет работать с 9.00 до 12.00. Вход и все услуги для посетителей бесплатные, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.