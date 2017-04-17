Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по футболу в Сочи

Билеты на матч можно купить на сайте kassir.ru и в кассах компании в Сочи, Екатеринбурге, Москве и Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Стоимость билета составит от 250 до 1000 рублей, места в VIP-зоне обойдутся в 4 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, финал состоится 2 мая на стадионе «Фишт», который 28 марта после реконструкции открыли матчем сборных России и Бельгии.