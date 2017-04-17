Стартовала продажа билетов на финал Кубка России по футболу в Сочи
В продажу поступили билеты на финальный матч Кубка России по футболу, который состоится на сочинском стадионе «Фишт».
В продажу поступили билеты на финальный матч Кубка России по футболу, который состоится на сочинском стадионе «Фишт».
Билеты на матч можно купить на сайте kassir.ru и в кассах компании в Сочи, Екатеринбурге, Москве и
Как сообщали Юга.ру, финал состоится 2 мая на стадионе «Фишт», который 28 марта после реконструкции открыли матчем сборных России и Бельгии.
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