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16:04 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Ветеранам ВОВ выплатят по 3 тысячи к 9 мая в Волгоградской области

По случаю празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участникам боевых действий и инвалидам в Волгоградской области будет выплачено по 3 тысячи рублей.

Всего единовременные выплаты к 9 мая получат более 2,5 тыс. жителей волгоградского региона, сообщает ВДТВ.

В администрации Волгоградской области напоминают, что в числе социальных льгот для ветеранов сегодня значатся: освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, оказание господдержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов ВОВ и членов их семей.

Из регионального бюджета также выделяются средства для оказания помощи ветеранам в виде компенсации затрат на газификацию их домовладений, расходов на оплату коммунальных услуг. Около 700 ветеранов и инвалидов ВОВ пользуются бесплатными услугами по социальному обслуживанию на дому. Для ветеранов действуют дополнительные региональные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Ежегодно все ветераны ВОВ проходят диспансеризацию.

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