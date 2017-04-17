Ветеранам ВОВ выплатят по 3 тысячи к 9 мая в Волгоградской области

Всего единовременные выплаты к 9 мая получат более 2,5 тыс. жителей волгоградского региона, сообщает ВДТВ.

В администрации Волгоградской области напоминают, что в числе социальных льгот для ветеранов сегодня значатся: освобождение от уплаты транспортного налога, бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, оказание господдержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов ВОВ и членов их семей.

Из регионального бюджета также выделяются средства для оказания помощи ветеранам в виде компенсации затрат на газификацию их домовладений, расходов на оплату коммунальных услуг. Около 700 ветеранов и инвалидов ВОВ пользуются бесплатными услугами по социальному обслуживанию на дому. Для ветеранов действуют дополнительные региональные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. Ежегодно все ветераны ВОВ проходят диспансеризацию.