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15:30 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти хотят сделать дом престарелых в бывшей немецкой усадьбе в Железнодорожном

Региональные власти хотят сделать дом престарелых в бывшей немецкой усадьбе в посёлке Железнодорожном Правдинского округа. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в интервью корреспонденту журнала «Огонёк», опубликованном в понедельник, 17 апреля.

Источник: Калининград.Ru

— У нас на границе с Польшей в Железнодорожном пустует бывший детский интернат — по совместительству бывшая немецкая усадьба. Красивая, большая. Там где-то шесть тысяч квадратных метров плюс ещё гостевой дом на шесть отдельных квартир. Вот мы сейчас думаем о том, чтобы из этого сделать хороший дом престарелых. А таких усадеб у нас очень много, — сообщил Алиханов.

В планах правительства области пойти по примеру соседней Литвы, которая специализируется на организации домов престарелых. В них проживает много пенсионеров из Европы, и «это целая индустрия». Региональные власти также намерены «вписаться в этот рынок».

Согласно порталу Prussia39, здание бывшей школы-интерната в посёлке Железнодорожном построено в конце XIX-начале XX веков по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. Раньше там располагалась районная администрация — крайсхаус Гердауэна. С 2006 года сооружение признали аварийным. После этого спецучреждение переехало в посёлок Севское. В 2007-м здание признали объектом культурного наследия регионального значения.

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