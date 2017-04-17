Власти хотят сделать дом престарелых в бывшей немецкой усадьбе в Железнодорожном

— У нас на границе с Польшей в Железнодорожном пустует бывший детский интернат — по совместительству бывшая немецкая усадьба. Красивая, большая. Там где-то шесть тысяч квадратных метров плюс ещё гостевой дом на шесть отдельных квартир. Вот мы сейчас думаем о том, чтобы из этого сделать хороший дом престарелых. А таких усадеб у нас очень много, — сообщил Алиханов.

В планах правительства области пойти по примеру соседней Литвы, которая специализируется на организации домов престарелых. В них проживает много пенсионеров из Европы, и «это целая индустрия». Региональные власти также намерены «вписаться в этот рынок».