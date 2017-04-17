В Самаре объявлен конкурс памятника создателям ракетно-космической техники
Три победителя конкурса получат премии.
Три победителя конкурса получат премии.
Глава Самары Олег Фурсов объявил о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший проект памятника создателям
Открытый конкурс проводится в один этап за счет средств городского бюджета.
Памятник, который установят на прилегающей к Музею «Самара космическая территории, должен представлять многофигурную композицию исторических личностей: Сергея Королева, Валентина Глушко, Дмитрия Козлова, Ростислава Зеленева, Леонида Чечени, Виктора Литвинова и Виктора Лукачева, выполненных в реалистичной манере с портретным сходством.
В конкурсе могут участвовать граждане России и иностранцы, имеющие профильное профессиональное образование. Участником конкурса может быть как отдельный автор, так и авторский коллектив.
Определит победителей конкурсная комиссия, в состав которой вошли: председатель главный архитектор Самары Алексей Самарцев, секретарь начальник
Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 8 сентября 2017 года.
Три победителя получат премии:
— за I место — 350 тысяч рублей;.
— за II место — 250 тысяч рублей;.
— за III место — 150 тысяч рублей.