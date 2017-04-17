В Самаре объявлен конкурс памятника создателям ракетно-космической техники

Глава Самары Олег Фурсов объявил о проведении открытого архитектурного конкурса на лучший проект памятника создателям ракетно-космической техники, сообщает администрация областного центра.

Открытый конкурс проводится в один этап за счет средств городского бюджета.

Памятник, который установят на прилегающей к Музею «Самара космическая территории, должен представлять многофигурную композицию исторических личностей: Сергея Королева, Валентина Глушко, Дмитрия Козлова, Ростислава Зеленева, Леонида Чечени, Виктора Литвинова и Виктора Лукачева, выполненных в реалистичной манере с портретным сходством.

В конкурсе могут участвовать граждане России и иностранцы, имеющие профильное профессиональное образование. Участником конкурса может быть как отдельный автор, так и авторский коллектив.

Определит победителей конкурсная комиссия, в состав которой вошли: председатель главный архитектор Самары Алексей Самарцев, секретарь начальник архитектурно-планировочного отдела управления главного архитектора Виктория Пугачева, зам министра строительства Самарской области — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, председатель правления Самарской региональной организации Союза архитекторов России Юрий Корякин, член Общественной палаты Самары Владимир Жуков, член Самарской региональной организации Союза архитекторов России Алексей Герасимов, председатель правления Самарской региональной общественной организации «Творческий союз художников» Олег Емельянов, председатель Самарского регионального отделения Союза художников России Иван Мельников, председатель правления Самарского областного отделения общероссийской общественной организации «Творческий Союз художников России» Александр Нагнибеда, председатель Общественной палаты Самары Владимир Золотарев.

Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 8 сентября 2017 года.

Три победителя получат премии:

— за I место — 350 тысяч рублей;.

— за II место — 250 тысяч рублей;.

— за III место — 150 тысяч рублей.