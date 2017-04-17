На трассе Уфа — Оренбург восстановили движение в зоне подтопления
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Мелеузовском районе Башкортостана на 185 км трассы Уфа — Оренбург восстановили движение в зоне подтопления.
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Мелеузовском районе Башкортостана на 185 км трассы Уфа — Оренбург восстановили движение в зоне подтопления.
Ранее сообщалось, что произошло подтопление моста через реку Терекля, рядом с селом Зирган. Ночью в прошедшую субботу движение транспорта было полностью ограничено.
Как рассказал агентству «Башинформ» старший инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов, были приняты меры по устранению подтопления и организации движения. Сейчас размытие устранено. На данном участке организован объезд для грузовиков. Водителям большегрузных машин сотрудники ГИБДД раздают схемы объезда проблемного участка. Для легковых автомобилей движение осталось прежним.
В ведомстве напомнили, что в случаях возникновения экстренных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: