На трассе Уфа — Оренбург восстановили движение в зоне подтопления

Ранее сообщалось, что произошло подтопление моста через реку Терекля, рядом с селом Зирган. Ночью в прошедшую субботу движение транспорта было полностью ограничено.

Как рассказал агентству «Башинформ» старший инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов, были приняты меры по устранению подтопления и организации движения. Сейчас размытие устранено. На данном участке организован объезд для грузовиков. Водителям большегрузных машин сотрудники ГИБДД раздают схемы объезда проблемного участка. Для легковых автомобилей движение осталось прежним.