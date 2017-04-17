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12:59 (мск), источник: ИА Башинформ

На трассе Уфа — Оренбург восстановили движение в зоне подтопления

УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Мелеузовском районе Башкортостана на 185 км трассы Уфа — Оренбург восстановили движение в зоне подтопления.

Ранее сообщалось, что произошло подтопление моста через реку Терекля, рядом с селом Зирган. Ночью в прошедшую субботу движение транспорта было полностью ограничено.

Как рассказал агентству «Башинформ» старший инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Ильдар Юсупов, были приняты меры по устранению подтопления и организации движения. Сейчас размытие устранено. На данном участке организован объезд для грузовиков. Водителям большегрузных машин сотрудники ГИБДД раздают схемы объезда проблемного участка. Для легковых автомобилей движение осталось прежним.

В ведомстве напомнили, что в случаях возникновения экстренных ситуаций, водители могут обращаться к инспекторам ДПС республики за необходимой помощью или же позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (347) 235−84−02, 233−27−31.

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