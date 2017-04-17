Уфимец снял видеоролик о состоянии городских дорог
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимец Тимур Закариев снял видеоролик о неутешительном состоянии городских дорог.
УФА, 17 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимец Тимур Закариев снял видеоролик о неутешительном состоянии городских дорог.
В почти пятиминутном видео показаны самые оживленные и загруженные улицы Уфы. Среди них, улицы Авроры, Менделеева, Генерала Горбатова, Ладыгина, Российская, Перовской, Кувыкина, Ленина, Зорге, Сипайловская, а также проспекты Октября и Салавата Юлаева. Видно, как автомобили один за другим попадают в огромные ямы на дорогах,
По словам автора, он сожалеет, что не смог объехать все районы столицы Башкортостана.
«Знаю, что в некоторых районах дела с дорогами обстоят не лучше. Я показал относительно центральные и самые загруженные улицы. За пределами центра дороги еще хуже, туда страшно ездить, — рассказал агентству “Башинформ” Тимур Закариев. — Уже не первый год все сталкиваются с этой проблемой. А те, кто работает водителями, знают, что машина не выдерживает и сезона. Решение тут одно — ремонт дорог должен производиться качественно».
Собеседник агентства пояснил, что он сам долго проработал в строительстве и знает, как халатно производятся ремонтные работы. Он не собирается останавливаться на одном ролике и планирует снять продолжение первого видео.