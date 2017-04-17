В двух детсадах Ростовской области детей кормили опасной пищей
Сотрудники Россельхознадзора выявили в двух детсадах Ростовской области нарушения во время проверки.
Сотрудники Россельхознадзора выявили в двух детсадах Ростовской области нарушения во время проверки.
Так работники дошкольных учреждений не смогли предоставить на часть продуктов документы, подтверждающие качество и безопасность пищи. Отметим, это считается грубым нарушением санитарных правил.
По данным ведомства, в зерноградском дошкольном учреждении «Звездочка» детей кормили потенциально опасной рыбой. Уже составлен протокол, продукция изъята и уничтожена.
А в Таганроге в детском саду № 55 нашли более семи килограммов говядины. Виновные привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 6 тысяч рулей. Продукция изъята из оборота и уничтожена.