В Николаеве Пасха увенчалась массовой дракой
В воскресенье вечером, 16 апреля, в центре Николаева произошла массовая драка с участием около 20 человек, передает Novosti N.
В воскресенье вечером, 16 апреля, в центре Николаева произошла массовая драка с участием около 20 человек, передает Novosti N.
Сообщается, что сначала возникла словесная перепалка между двумя компаниями молодых людей, а потом спор перерос в драку. Причина потасовки якобы в проблеме конкурирующих мобильных кофеен.
Вскоре на место происшествия прибыли патруль Нацгвардии, к которому позже присоединилось подкрепление. В этот момент участники драки скрылись с места происшествия. Те, кто остались, заявили, что претензий друг к другу не имеют.
Напомним, зачинщица драки в Чернигове извинилась перед своими жертвами. 14-летняя Мария Пивень встретилась с избитыми ею школьницами. По словам Марии, она сама пережила подобную ситуацию. Год назад ее избила группа мальчиков, и после этого она начала вести себя подобным образом по отношению к другим. Девочка пообещала пересмотреть свое поведение и исправиться в лучшую сторону.