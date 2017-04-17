В Николаеве Пасха увенчалась массовой дракой

Сообщается, что сначала возникла словесная перепалка между двумя компаниями молодых людей, а потом спор перерос в драку. Причина потасовки якобы в проблеме конкурирующих мобильных кофеен.

Вскоре на место происшествия прибыли патруль Нацгвардии, к которому позже присоединилось подкрепление. В этот момент участники драки скрылись с места происшествия. Те, кто остались, заявили, что претензий друг к другу не имеют.