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13:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жителей Красноярска предупредили об угрозе шквалистого ветра

Порывы могут достигать 15−20 м/с.

В Красноярске и близлежащих районах ночью 18 апреля ожидается штормовой ветер скоростью до 15−20 м/с. О неблагоприятных явлениях погоды сообщили в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации города.

Красноярцам рекомендовано соблюдать осторожность при нахождении на улицах, держаться подальше от рекламных щитов и других конструкций, а также деревьев. Кроме того, горожанам советуют не ходить около строек, где опасность представляют сорванные ветром элементы кровли и другие материалы.

Напомним, Красноярск пережил нашествие стихии в начале месяца. Скорость ветра местами достигала 25−27 м/с. В результате часть города осталась без света, были повалены деревья, дорожные знаки и рекламные щиты.

Добавим, в понедельник температура воздуха составит +15°C. Небо закроет тучами и пройдет дождь. Во вторник похолодает до +10°C. Синоптики также прогнозируют небольшой дождь и пасмурное небо.

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