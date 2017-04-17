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16:42 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде начали готовиться к параду Победы

На плацу Балтийского военно-морского института имени адмирала Федора Ушакова начались тренировки пеших парадных расчетов, участвующих в военном параде 9 мая.

В День Победы по главной площади Калининграда торжественным маршем пройдут около 900 военнослужащих Балтийского флота и свыше 600 представителей других силовых ведомств.

Громогласное «Ура» тоже необходимо репетировать. На тренировке внимание уделяется каждому элементу будущего парада. Лётчики, артллеристы, морпехи, кадеты, бойцы Росгвардии — полторы тысячи человек 9 мая должны предстать перед зрителями единым целым. Сейчас оттачивается строевая подготовка.

— Куда ты выходишь? Не видишь? Полный шаг!

Основной задача командиров — отработка слаженности парадных расчетов, знаменных групп и почётного караула при прохождении торжественным маршем. Для эффективности тренировок военнослужащим крепят порядковый номер на рукав или грудь.

Александр Остриков, генерал-майор:

— Мы таким образом выделяем отдельных военнослужащих, чтобы при разборе, при прохождении делать замечания, давать указания, чтобы люди были видны, как на ладони. Отрабатываем парадные моменты, чтобы была складность парадного расчета, одно целое, одня воля, одно движение вперёд.

Участники парада сейчас одеты в повседневную форму. На этом фоне, конечно, выделяются женщины. 9 мая по Площади Победы нога в ногу пройдут 100 представительниц прекрасного пола.

Марзия Есова, старший лейтенант, командир парадного расчёта военнослужащих женского пола Балтийского флота:

— Особенность заключается в том, что военнослужащие женщины со всех частей Балтийского флота, и возможность потренеровать их предоставляется только здесь. Но мы стараемся. Времени, конечно, очень мало. Но у нас всё получится, и на 9 мая мы будем самыми красивыми, самыми лучшими.

Сейчас на тренировке самым слаженным коллективом выглядит сводный оркестр Балтийского флота. Дирижёры получили ноты ещё месяц назад.

Роман Иванов, начальник военного оркестра Балтийского Флота:

— Песни-марши, такие как Арутюнов «Победа», Жарковский «Прощайте, скалистые горы», «Три танкиста», «Катюша», Александров «Священная война», естественно, наш государственный гимн, Глинка «Славься». Основная задача военного оркестра — очень красиво закончить Парад с прохождением марша Давида Тухманова «День Победы».

Тренировки парадных расчетов будут проходить вплоть до конца апреля. Три раза в неделю при любой погоде. Затем репетиции на площади Победы с привлечением военной техники. В этом году в параде примут участие около 50 единиц различных орудий — впервые будут представлены пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», поступивших на вооружение Балтийского флота.

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