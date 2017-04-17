Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде не будет закончен в запланированный срок 20 апреля

Как сообщил 17 апреля по итогам оперативного совещания глава горадминистрации Сергей Белов, по данным на 17 апреля, в рамках ямочного ремонта выполнены работы на 8,5 кв. м. дорог.

«Погода мешает, конечно, но если говорить о горячем асфальтобетоне, то мы сделали больше 8,5 кв. м. Это небольшой объём в связи с тем, что погода не позволяет нам полностью развернуться. Здесь мы засыпаем инертными материалами, брусчаткой. В общей сложности получается более 16 тыс. кв. м и работа продолжается», — сказал сити-менеджер.

На вопрос журналистов, будет ли завершён ямочный ремонт в городе к запланированному сроку 20 апреля, глава горадминистрации ответил, что работы продолжатся. «Мы продолжаем и самое главное убрать большие ямы, которые не соответствуют ГОСТу, и обеспечить безопасность. Акцент сделан на этом», — заявил он.

Сергей Белов также отметил, что в четырёх районах уже начаты работы по программе капитального ремонта «Безопасные дороги». Это Автозаводский, Нижегородский, Канавинский и Ленинский районы.