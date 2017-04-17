Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Афганистан попросил Россию о помощи
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
13:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде не будет закончен в запланированный срок 20 апреля

Нижний Новгород. 17 апреля. НТА-Приволжье — Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде не будет закончен в запланированный срок 20 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил 17 апреля по итогам оперативного совещания глава горадминистрации Сергей Белов, по данным на 17 апреля, в рамках ямочного ремонта выполнены работы на 8,5 кв. м. дорог.

«Погода мешает, конечно, но если говорить о горячем асфальтобетоне, то мы сделали больше 8,5 кв. м. Это небольшой объём в связи с тем, что погода не позволяет нам полностью развернуться. Здесь мы засыпаем инертными материалами, брусчаткой. В общей сложности получается более 16 тыс. кв. м и работа продолжается», — сказал сити-менеджер.

На вопрос журналистов, будет ли завершён ямочный ремонт в городе к запланированному сроку 20 апреля, глава горадминистрации ответил, что работы продолжатся. «Мы продолжаем и самое главное убрать большие ямы, которые не соответствуют ГОСТу, и обеспечить безопасность. Акцент сделан на этом», — заявил он.

Сергей Белов также отметил, что в четырёх районах уже начаты работы по программе капитального ремонта «Безопасные дороги». Это Автозаводский, Нижегородский, Канавинский и Ленинский районы.

Напомним, с 10 апреля начался капитальный ремонт дорог на улицах Рельсовая, Октябрьской революции и Новикова-Прибоя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Южная Корея и США грозят КНДР мощным ответом в случае провокаций
Оппозиция Турции хочет оспорить результаты референдума
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Школьников будут учить основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Раздачей президентских грантов займутся эксперты частных фондов
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь