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15:35 (мск), источник: БЕЛТА

До минус 10 и гололедица ожидаются в Беларуси 18 апреля

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

Источник: БЕЛТА

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 18 апреля, в Беларуси будет до минус 10 градусов, на отдельных участках дорог гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1−7, по северо-востоку до 10 мороза. Днем будет от 3 до 8 тепла, в южных районах воздух прогреется до 10 градусов.

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