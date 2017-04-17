До минус 10 и гололедица ожидаются в Беларуси 18 апреля
Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер
Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 18 апреля, в Беларуси будет до минус 10 градусов, на отдельных участках дорог гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер
Температура воздуха ночью составит минус 1−7, по