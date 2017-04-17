До минус 10 и гололедица ожидаются в Беларуси 18 апреля

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во вторник, 18 апреля, в Беларуси будет до минус 10 градусов, на отдельных участках дорог гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.