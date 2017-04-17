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13:30 (мск), источник: РИА Новости

Школьников будут учить основам кибербезопасности

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Основам кибербезопасности начнут учить школьников и учителей, соответствующие программы будут разработаны Минобрнауки, сообщила глава ведомства Ольга Васильева в понедельник на парламентских слушаниях в СФ, посвященных безопасности в интернете.

Источник: РИА Новости

«Навык информационной безопасности мы должны прививать с малых лет. И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках, прежде всего, информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности, а также в рамках программы воспитания и социализации мы должны говорить школьникам об этой самой безопасности», — сказала Васильева.

«Мы дальше будем работать, прежде всего, по доработке дополнительных профессиональных программ для педагогических работников в области информационной безопасности», — добавила министр.

Она также отметила большую роль родителей в борьбе с угрозами в интернете, так как основное время в сети ребенок проводит именно дома, а не в школе.

Комментарии
2
pikalor
а когда к нам на бронепоезде приедет с визитом Крым Чен Ын? Папаня евонный 10 дней пилил через всю Русь матушку! На 20 дней оставил своё стадо.
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Владимир Пацак
Тааак, приехали!? Следующий абзац - борьба с зомби.
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