На Садовом кольце в Москве ограничат движение на время благоустройства

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Работы по программе благоустройства общественных пространств «Моя улица» стартовали на Садовом кольце, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента капитального ремонта Москвы в понедельник.

«Благоустройство начнется на восточной стороне кольца — от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. Подрядные организации выйдут на весь этот участок, кроме Крымского Вала, Калужского тоннеля, а также Смоленского бульвара. На этих улицах работы начнутся позже», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что благоустройство начнется и на внутренней, и на внешней сторонах Садового кольца.

«Перекрывать движение полностью не планируется. Работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на одной — четырех полосах», — пояснили в департаменте.

Там подчеркнули, что все мосты и эстакады открыты для проезда машин. В пресс-службе также сообщили, что для пешеходов на месте работ оборудуют деревянные настилы, пандусы и спуски.

«Для комфортных прогулок горожан тротуары расширят, на улицах поставят лавочки для отдыха, энергосберегающие фонари. На Садовом кольце разобьют новые газоны, высадят деревья и кустарники, приведут в порядок фасады домов», — сказали в департаменте.

Ранее сообщалось, что основной этап работ по программе «Моя улица» с 10 апреля начался на Бульварном и Кремлевском кольцах, Якиманской и Краснопресненской набережных, на Петровке и в 1, 3 и 4-м Голутвинских переулках. В перечень улиц и площадей, которые в 2017 году ждут масштабные работы по реконструкции и благоустройству, вошли 87 объектов.