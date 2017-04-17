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13:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская десятиклассница Анастасия Осипова победила во Всероссийской олимпиаде по физике

Нижегородская десятиклассница Анастасия Осипова победила во Всероссийской олимпиаде по физике 2016−2017 годов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает министерство образования региона 17 апреля 2017 года. Соревнования прошли с 7 по 13 апреля в Казани. Как отметили в министерстве образования Нижегородской области, в состав нижегородской команды вошли пять учеников, из которых четверо стали победителем и призёрами. Учащаяся 10 класса лицея № 15 им. Ю. Б Харитона (г. Саров Нижегородской области) Анастасия Осипова стала абсолютной победительницей среди десятиклассников. Лучшей среди девятых классов стала Светлана Баранова (г. Москва), среди одиннадцатиклассников — Василий Югов (г. Пермь). Также в нижегородском минобразования сообщили, что семь старшеклассников гимназии № 50, лицея № 180 города Нижнего Новгорода, лицея № 3 города Сарова, «Центра одаренных детей», средних школ № 0 г. Павлово и № 1 г. Кстово стали призёрами всероссийской олимпиады по химии, литературе, физике, истории.

Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников обладают правом зачисления на профильные факультеты в любой вуз страны без вступительных испытаний. Окончательные итоги выступления нижегородских школьников на всероссийской олимпиаде по общеобразовательным предметам будут подведены к майским праздникам.

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