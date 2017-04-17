На железные дороги Британии возвращаются паровозы

После войны в Великобритании построили и ввели в эксплуатацию около десяти паровозов A1, которые отличались надежностью и дешевизной в эксплуатации. Однако в 1966 году государство приняло радикальное решение — полностью отказаться от паровой тяги на железных дорогах, и все локомотивы были отправлены на переплавку. Только в конце 1990-х энтузиасты построили паровоз класса A1 по старым чертежам.

Tornado находится в эксплуатации с 2008 года, но раньше он ездил с максимальной скоростью 121 км/ч, что делало невозможным его использование на основных железных дорогах. Только сейчас, под надзором инженеров и экспертов по сертификации, Tornado A1 впервые проехал с повышенной скоростью между Донкастером и Ньюкастлом. До конца 2017 года он должен пройти все дополнительные испытания и выйти на железные дороги страны.