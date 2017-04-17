В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

В связи с этим специалисты ведомства рекомендуют во избежание несчастных случаев исключать нахождение рядом с массивными рекламными щитами, линиями электропередач и высокими деревьями.

Водителям автотранспортных средств рекомендовано снизить скорость движения, а пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.