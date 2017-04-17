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13:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

Управление МЧС по Республике Башкортостан информирует, что 18 апреля по всей территории региона ожидается резкое усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 м/с.

В связи с этим специалисты ведомства рекомендуют во избежание несчастных случаев исключать нахождение рядом с массивными рекламными щитами, линиями электропередач и высокими деревьями.

Водителям автотранспортных средств рекомендовано снизить скорость движения, а пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.

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