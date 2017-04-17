В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
Управление МЧС по Республике Башкортостан информирует, что 18 апреля по всей территории региона ожидается резкое усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 м/с.
Управление МЧС по Республике Башкортостан информирует, что 18 апреля по всей территории региона ожидается резкое усиление ветра. Его порывы могут достигать 18 м/с.
В связи с этим специалисты ведомства рекомендуют во избежание несчастных случаев исключать нахождение рядом с массивными рекламными щитами, линиями электропередач и высокими деревьями.
Водителям автотранспортных средств рекомендовано снизить скорость движения, а пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.