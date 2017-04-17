Цвета контейнеров для твердых отходов утвердили на Дону

Первый этап стартует с 1 января 2019 года, отходы начнут разделять на органические и прочие виды. А с 1 января 2020 года распределение станет более основательным, сообщает сайт донского правительства.

При этом выбрано цветовое решение для контейнеров. Серый — несортированные отходы, желтый — отходы для утилизации, синий — бумага, оранжевый — пластик, зеленый — стекло, черный — пищевые отходы за исключением напитков и табачных изделий.