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16:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Цвета контейнеров для твердых отходов утвердили на Дону

Систему раздельного сбора мусора в Ростовской области будут внедрять в два этапа.

Первый этап стартует с 1 января 2019 года, отходы начнут разделять на органические и прочие виды. А с 1 января 2020 года распределение станет более основательным, сообщает сайт донского правительства.

При этом выбрано цветовое решение для контейнеров. Серый — несортированные отходы, желтый — отходы для утилизации, синий — бумага, оранжевый — пластик, зеленый — стекло, черный — пищевые отходы за исключением напитков и табачных изделий.

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