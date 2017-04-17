В ближайшие дни на Урале ожидаются ледяной дождь и сильный ветер

Электроснабжение нарушено в Ирбитском, Невьянском, Сысертском и Красноуральском округах. Энергетики срочно устраняют последствия непогоды, уральские филиалы снабжающих компаний работают в режиме постоянной повышенной готовности.

При том, что в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, к сильному ветру могут добавиться ледяной дождь и гололёд.

МЧС просит жителей быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

Автомобилистам стоит аккуратнее двигаться по дорогам, а также мостам и многоуровневым развязкам, где дорожное полотно промерзает быстрее всего. При усилении ветра стоит ограничить работы на высоте, закрывать окна и не парковать машины вблизи рекламных конструкций.